«Взрывал под дверью петарды и писал на стенах оскорбления» 22.02.2022, 15:23

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иллюстрационное фото; onliner

Белорусы рассказали, как им досаждали переехавшие с Камчатки соседи.

А вы знали, что войны с соседями иногда заканчиваются судом и депортацией? Сайт onliner.by рассказал историю семьи, которая жила по камчатскому времени и разворачивала активную деятельность строго по ночам. А в ответ на жалобы глава этой ячейки общества взрывал в подъезде петарды и распылял перцовый баллончик, а еще писал на стенах оскорбления.

— Эта история началась 8 лет назад. Однажды я сидела вечером в песочнице с внучкой и из нашего подъезда вышла незнакомая пара с ребенком. У мужчины внешность бывшего заключенного… Оказалось, новые хозяева соседней квартиры, — начинает свой рассказ женщина. — Это уже четвертые собственники за 30 лет жизни в этом доме. Ни с кем проблем не было. А тут я вздрогнула, и как-то нехорошо защемило сердце.

Семья переехала с Камчатки. Владела недвижимостью жена: она купила ее на средства родственников. У мужа — временная регистрация. Ад начался сразу. Из-за отсутствия денег у новых хозяев квартира долгое время была практически пустой, поэтому и акустика очень мощная.

Полгода оба родителя сидели без работы и существовали по времени Камчатки. Просыпались около 18:00, в 20:00—21:00 шли в магазин, в 23:00 включали старую стиральную машинку, в которой режим отжима запускался со звуком взлетающего самолета. Дальше до 06:00 они активно играли с ребенком (например, кидали мячик о стену), общались с кем-то по телефону или между собой. У жены такой мощный голос, что я дословно слышала все, о чем она говорит. Я была в курсе всех их семейных дел.

Периодически случались конфликты и даже драки, после которых в 02:00 ночи могла ремонтироваться входная дверь или рухнувший диван.

Сначала мы с супругом терпели, думали, что со временем все нормализуется. Потом стали вызывать милицию, но это не помогло. Дело дошло до суда. Но проблема в том, что по закону нужно еще как минимум два свидетеля конкретного происшествия. А тут как назло этажом ниже — глухая бабуля, этажом выше — слишком терпеливые люди, которые никогда не будут жаловаться, рядом — пустая квартира, напротив — съемное жилье. Так что суд семью никак не наказал.

Вскоре жена устроилась на работу и режим дня немного поменялся. Она тихонько уходила в 09:00, муж, оставшись в няньках, спал с ребенком до 12:00, затем бодрствовал. С девочкой он почти никогда не гулял, она весь день смотрела мультики — шуметь ей не разрешалось. А в 19:00 у нее был дневной сон. К 22:30 возвращалась жена, с ее приходом дочка начинала бегать, прыгать, кричать, смеяться. А женщина орала на супруга за то, что он ничего не сделал по дому. После 23:00 она пылесосила, стирала.

Под давлением жены мужчина нашел себе какую-то подработку, но занимался ею он все равно ночью. Что-то пилил, сверлил шуруповертом. Ночью при хорошей акустике казалось, что за стенкой работала пилорама. Жена при этом спала после 12-часовой смены в магазине и ничего не слышала.

После нескольких крупных скандалов он перешел на дневной график. Ежедневно с 10:00 не переставая выла дрель. Началась вражда и с другими соседями. Дело дошло до второго суда, на котором меня поддержали еще две соседки. Но из-за неправильно оформленных документов он снова остался без наказания. Правда, работать прекратил.

Зато стал мстить. Взрывал под дверью петарды, распылял в подъезде перцовый баллончик, по 2—3 часа бил мячом о стену.

Однажды написал на первом этаже красивым каллиграфическим шрифтом: «Белорусы — *****». Но из-за того, что свидетелей снова не было, милиция только разводила руками.

Жена в то время работала и воспринимала ситуацию со слов мужа: мол, соседка — старая маразматичка. Наши дети жили далеко и только посмеивались, не верили. В такое вообще трудно поверить.

Эта война продолжалась почти три года. Но настал и мой час. Он от нечего делать решил «травануть» баллончиком свадьбу, которая происходила этажом ниже. Это был уже пятый такой случай. Обычно страдали от этого все. А тут приехал за невестой жених со свитой! А мама у невесты — адвокат. Да и мои дети были у нас в гостях… Снова подали иск в суд. В итоге судья трижды переносил заседания и таки заставил его признаться (не без участия соседки-юристки). Наказание он понес небольшое — минимальный штраф, но это не главное. До этого он умудрился украсть что-то в магазине и тоже был наказан. После всего он снова написал оскорбления уже рядом с номером нашей квартиры. Я пожаловалась заместителю начальника милиции. Он сделал так, чтобы сосед признался и в этом поступке. Отсидел 15 суток и был депортирован на Камчатку.

Жена с ним официально развелась. Мы наладили с ней отношения: она хоть женщина и шумная, но невредная, аккуратная и очень работящая.

А этот мужчина звонил мне потом с Камчатки с чужого телефона и угрожал. А через 3 года, когда срок депортации закончился, вернулся в Беларусь с подарком для дочери — пионерской трубой. В этот день она гудела до 3:00 ночи, пока я не позвонила родственникам его бывшей жены. Он в ответ вызвал на меня милицию со словами, что я не даю ему жить. Пробыл он здесь еще два года, нигде не работал и почти не выходил из дома. Но сидел тихо: брак они снова не оформили, так что регистрации у него не было. Содержала его супруга. А потом по настоянию родственников все-таки выгнала его.

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