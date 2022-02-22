Российские оккупанты обстреляли Счастье: в городе горит ТЭС

Российские оккупанты обстреляли Счастье: в городе горит ТЭС2
- 22.02.2022, 15:31
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Снаряд попал в трансформатор.
Сегодня, в Счастье (Луганская область) из-за обстрела российских оккупантов и пророссийских боевиков вспыхнул трансформатор на ТЭС. Огонь уже перебросился и на соседний.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
"В 12:34 в г. Счастье в результате обстрела с временно неподконтрольной территории, произошло попадание снаряда в трансформатор на территории ТЭС с последующим возгоранием, разливом масла и переброской огня на соседний трансформатор", - говорится в сообщении.
По информации спасателей, на тушение пожара трансформаторов на территории ТЭС г. Счастье направлено 12 единиц техники, которая в настоящее время сосредоточена на подъезде к городу и будет направлена после прекращения обстрелов.