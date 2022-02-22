Политолог: Лукашенко окончательно теряет субъектность 6 22.02.2022, 15:35

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Фото: ТАСС

Это самый главный момент.

Признать или не признать «ЛДНР» — судьбоносный вопрос для режима Лукашенко.

— Если Лукашенко признает независимость «ДНР» и «ЛНР», это будет иметь серьезные последствия, в первую очередь, это отразится на отношениях с Украиной, которые и без того достаточно сложные, — отметил директор института «Политическая сфера» Андрей Казакевич в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — В таком случае сам Лукашенко будет рассматриваться как непосредственная угроза национальной безопасности Украины, а сотрудничество во всех сферах, в том числе в торговых отношениях, будет незамедлительно пересмотрено.

Кроме того, по мнению политолога, признание Лукашенко «ДНР» и «ЛНР» не лучшим образом отразится на отношениях с другими странами на постсоветском пространстве:

— Реакция будет негативной на всем постсоветском пространстве. Понятно, что такие действия России не вызовут позитивных эмоций в государствах, которые легко могут примерить украинский сценарий на себя. Тот же Казахстан понимает, что при определенных обстоятельствах с ним могут сделать то же самое.

(Отметим, по данным на утро 22 февраля, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что в ближайшие часы состоится Совет безопасности, на котором будет принята официальная позиция Казахстана. Но он утверждает, что признавать «ЛДНР» Казахстан не собирается, потому что исходит из норм международного права и устава ООН).

Политолог продолжает, что со странами на постсоветском пространстве такое решение (со стороны официального Минска, если признает, — С.) выльется в холодность отношений и нежелание сотрудничать.

Казакевич продолжает, что таким образом Лукашенко окончательно потеряет свою субъектность на внешнеполитической арене и нанесет ущерб национальным интересам страны:

— Это самый главный момент. Признание ЛДНР приведет к тому, что Лукашенко на международной арене перестанет восприниматься как самостоятельный лидер, и даже как полусамостоятельный.

Все зафиксируют факт, что самостоятельной внешней политики у действующей власти Беларуси больше нет, она полностью подчинена российским интересам. Соответственно, никто не будет принимать Лукашенко как субъект, с которым можно вести какой-то диалог.

Понятно, что и сейчас его международная субъектность весьма ограничена, но на том же постсоветском пространстве он многими признавался, по крайней мере, для части стран пытался демонстрировать, что он все равно еще самостоятельный политик. Что он следует в российском фарватере, но, тем не менее, сохраняет какую-то автономию и сам принимает какие-то решения.

Признание, очевидно, идет и в разрез с национальными интересами Беларуси. Такое решение будет очень сложно объяснить логически даже с точки зрения российской позиции, которая долгое время подтверждала, что признает территориальную целостность Украины. И то же самое делала Беларусь, — напомнил политолог.

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