Ученые предсказали будущее Земли 1 22.02.2022, 15:43

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Специалисты смоделировали 100 тысяч вариантов.

Исследователи использовали компьютерное моделирование, чтобы предсказать будущее планеты, и пришли к 100 000 различных результатов, включая разрушительные сценарии.

Используя прогнозирующие компьютерные модели, исследователь экологической политики Фрэнсис Мур из Калифорнийского университета в Дэвисе и ее коллеги придумали 100 000 вариантов будущего для мира, на который повлияло изменение климата. Об этом пишет Еxpress.

Поскольку глобальные действия по достижению нулевого уровня выбросов в соответствии с Парижским соглашением не увенчались успехом, исследователи обнаружили ужасающие наихудшие сценарии.

В исследовании было смоделировано 100 000 возможных будущих траекторий политики и выбросов, чтобы определить соответствующие переменные в климато-социальной системе, которые могут повлиять на изменение климата в этом столетии.

Исследователи обнаружили, что такие факторы, как общественное восприятие изменения климата, будущая стоимость и эффективность смягчения последствий изменения климата и технологий, а также то, как политические институты реагируют на общественное давление, являются решающими факторами.

Ведущий автор Фрэнсис С. Мур сказала: «Небольшие изменения в некоторых переменных, таких как отзывчивость политической системы или уровень общественной поддержки климатической политики, иногда могут вызвать каскад обратной связи, который приводит к переломному моменту и резкому изменению выбросов. траектория на протяжении века.

«Мы пытаемся понять, что это за фундаментальные социально-политические и технические системы, которые определяют выбросы».

Эксперты отмечают, что последний раз планета была на четыре градуса горячее доиндустриального уровня 15 миллионов лет назад в миоцене.

В этот доисторический период интенсивные извержения вулканов в западной части Северной Америки выбрасывали огромное количество CO2.

Эти экстремальные температуры привели к тому, что глобальный уровень моря поднялся примерно на 40 метров по сравнению с сегодняшним уровнем.

По данным Guardian, температура в 3,9 градуса делает большие пояса Центральной Африки непригодными для жизни и выталкивает пустыню Сахара выше, в южную и центральную Европу.

Хотя это наихудший сценарий, более вероятное будущее с двумя-тремя градусами также не выглядит очень захватывающим.

Эксперты предупреждают, что при таких температурах большая часть береговых линий, которые мы знаем сегодня, исчезнет, их поглотит повышение уровня моря.

Такой рост будет особенно разрушительным для островных государств, таких как Мальдивы.

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