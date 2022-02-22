В ЕС согласовали новые санкции против России 2 22.02.2022, 15:48

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Стало известно, какие меры войдут в санкционный пакет.

Послы Евросоюза согласовали санкции против РФ в связи с признанием ею сепаратистских регионов и дальнейшим размещением войск на территории Украины. Встреча произошла сегодня, 22 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украины, со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Сегодня завершилась внеочередная встреча послов ЕС по Украине и России. Соглашение о санкциях (замораживание активов и запрет на выдачу виз)", - написал журналист в своем микробологе, отметив, что санкции планируются против физический и юридическиз лиц.

Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс назвал признание президентом РФ Владимиром Путиным "ЛДНР" "актом войны".

По его словам, введение санкций, скорее всего, будет постепенным, а вводимые ограничения будут зависеть от действий России.

Сначала они будут включать запрет на въезд физических лиц и конфискацию активов в Европе и за рубежом.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР", соглашения с псевдореспубликами, в частности, предполагают размещение российских военных на територии ОРДЛО.

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