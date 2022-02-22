Стало известно, как будут возить санкционные товары фурами по ЕАЭС и Беларуси 22.02.2022, 15:53

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В настоящее время соглашение проходит внутригосударственные процедуры.

Санкционные товары и товары высокого риска по территории Евразийского экономического союза, и Беларуси в том числе, будут перемещать под контролем. Для этого будут использоваться навигационные пломбы.

Об этом сообщил член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Максат Мамытканов, передает БелТА.

Мамытканов напомнил, что соглашение о применении навигационных пломб было подписано главами государств ЕАЭС в декабре 2021 года. "Механизм применения навигационных пломб должен обеспечить минимизацию контрольных процедур и увеличить скорость прохождения товаров", - подчеркнул он.

Конкретный перечень товаров, перемещение которые будет сопровождаться навигационными пломбами, будет определен и принят ЕЭК. Максат Мамытканов уточнил, что прежде всего это коснется товаров так называемого высокого риска, а также санкционных товаров.

По словам министра ЕЭК, в настоящее время соглашение проходит внутригосударственные процедуры. После их завершения в течение 180 дней ЕЭК должна принять все нормативные акты, необходимые для применения соглашения.

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