Лукашенковский МИД «с уважением» воспринял признание Россией террористов из «ЛДНР» 22.02.2022, 16:02

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Белорусский режим поддержал решение Путина.

Лукашенковский МИД «с уважением и пониманием» воспринял решение Путина о признании независимости самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик», — отметили в министерстве.

«Этот шаг России имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми лет», — заявили в МИД.

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