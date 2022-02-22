закрыть
22 февраля 2022, вторник, 16:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Британия ввела санкции против пяти российских банков и трех приближенных к Путину олигархов

  • 22.02.2022, 16:03
  • 5,096
Британия ввела санкции против пяти российских банков и трех приближенных к Путину олигархов

Любые активы, которыми они владеют в Великобритании, будут заморожены.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций против пяти российских банков, а также приближенных к Путину российских олигархов, сообщает nv.ua.

В ходе выступления в Палате общин Джонсон сообщил, что под санкции попадут российские банки «Россия», «ИС Банк», «Генеральный банк», «Промсвязьбанк» и «Черноморский банк».

Также ограничительные меры коснутся Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

Джонсон сказал, что любые активы, которыми они владеют в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещено въезжать в Британию, а всем британским физическим и юридическим лицам будет запрещено иметь с ними какие-либо дела.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кремлевская сага о трех миллиардах
Кремлевская сага о трех миллиардах Владимир Халип
Премьер-министр и 12 стульев
Премьер-министр и 12 стульев Артем Черников
Этюд с воображаемым предметом
Этюд с воображаемым предметом Ирина Халип
Похабный мир Славы Суркова
Похабный мир Славы Суркова Леонид Невзлин