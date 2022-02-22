Британия ввела санкции против пяти российских банков и трех приближенных к Путину олигархов 22.02.2022, 16:03

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Любые активы, которыми они владеют в Великобритании, будут заморожены.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций против пяти российских банков, а также приближенных к Путину российских олигархов, сообщает nv.ua.

В ходе выступления в Палате общин Джонсон сообщил, что под санкции попадут российские банки «Россия», «ИС Банк», «Генеральный банк», «Промсвязьбанк» и «Черноморский банк».

Также ограничительные меры коснутся Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

Джонсон сказал, что любые активы, которыми они владеют в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещено въезжать в Британию, а всем британским физическим и юридическим лицам будет запрещено иметь с ними какие-либо дела.

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