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Беларусь — среди стран-лидеров, лишенных олимпийских медалей за допинг

  • 22.02.2022, 16:09
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Беларусь — среди стран-лидеров, лишенных олимпийских медалей за допинг

Первое место в этом рейтинге занимает Россия.

Беларусь делит с Украиной второе место по количеству олимпийских наград, которых лишились спортсмены за употребление допинга.

Первое место по количеству наград Олимпийских игр, потерянных в результате положительных тестов на допинг, занимает Россия. У нее насчитывается 46 «допинговых» медалей. Далее с большим отрывом следуют Украина и Беларусь. В каждой из стран спортсмены в результате положительных текстов на допинг лишились по 11 наград. Третье место с 9 медалями занял Казахстан.

В пятерку самых «допинговых» стран Олимпийских игр также вошли США (8 медалей) и Болгария (7 медалей), сообщает thinktanks.by.

В последние годы белорусские спортсмены не были замешаны в допинговых скандалах. 

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