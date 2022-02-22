Кроличья нора России Павел Казарин

22.02.2022, 16:15

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Павел Казарин

«ЛДНР» — это просто проекция.

Что такое для Украины террористические анклавы?

Это оккупированные квазиреспублики, созданные внешним игроком, появившимся в момент слабости государства. Единственная их задача — служить источником дестабилизации и плацдармом для возможного наступления.

Но ведь и Украина с точки зрения российского шовиниста — это искусственный проект, созданный Западом в момент слабости России. Для того чтобы препятствовать любому возрождению империи и «русского мира».

Есть ли у «ЛДНР», с точки зрения Киева, шанс на существование? Конечно, нет, они ведь нежизнеспособны без вливаний из Москвы. Как только Кремль отключит систему жизнеобеспечения — они исчезнут.

Но ведь московские «геополитики» точно такую же риторику адресуют и Киеву. Что Украина существует благодаря Западу? Что прекращение помощи будет означать крах соседнего государства. Которое, по их мнению, упадет в предусмотрительно подставленные ладошки Кремля.

Как наша страна видит жителей оккупированных территорий? Как заложников оккупации, среди которых встречаются коллаборационисты. Первых нужно освободить. Других — обезвредить.

Точно так же рассуждает и Москва. В чьем воображении украинцы-малоросы стонут под игом «бандеровцев», захвативших власть. Первых следует вернуть в лоно «русского мира». От вторых — избавиться.

Украина точно знает, что противостоит ей не Донецк и Луганск, а Россия.

А Россия убеждена, что воюет не с Украиной, а с Западом.

В психологии это называется проекция. Москва просто приписала Украине ту логику существования, которую она потом вдохнула в оккупированные украинские территории.

Все эти квазиреспублики — не более чем исповедь. Исповедь о том, как именно в России относятся к украинской независимости и украинскому государству. «Прекратите поддерживать мятежников и верните территории законному владельцу», — даже это требование Киева к Москве ретранслирует сегодня Кремль в своих переговорах с Брюсселем и Вашингтоном.

В эту же копилку все рассуждения российских спикеров о тайных планах Запада. Достаточно прислушаться к тому, что они говорят. Перечитать их откровения о желании «врагов» расколоть и расчленить Россию. Им даже может показаться, что они разоблачают. На самом же деле они всего лишь исповедуются. В прямом эфире. 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Все это лишь пересказ, что они хотели бы сделать с теми, кого считают своими противниками. Что бы они попытались устроить, если бы имели соответствующие возможности. Их спичи только наводят контуры их же вожделенной реальности.

А еще — это оправдание ответного права на жестокость. В том числе и «жесткость на опережение».

Все истории о распятых мальчиках и зверствах хунты — это индульгенция для себя же. Россия лежит на диване психотерапевта и рассказывает о том, как глубока ее персональная кроличья нора.

Психологи утверждают, что механизм проекции позволяет человеку считать собственные неприемлемые чувства, желания и мотивы чужими. И, как следствие, позволяет не ощущать за них ответственность. Такое часто бывает вследствие истероидного или параноидального расстройства.

Впрочем, кто сказал, что тем и другим не могут болеть целые государства?

Павел Казарин, «Новое время»

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