Подбитый «украинский» БТР в новостях РФ оказался фейком

Подбитый «украинский» БТР в новостях РФ оказался фейком5
- 22.02.2022, 16:28
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Данная модель не стоит на вооружении ВСУ.
Нидерландские исследователи разоблачили Россию в создании фейка с «украинским» БТРом. Об этом сообщает inforesist.org со ссылкой на ресурс Oryx.
Исследователь Стейн Митзер, который занимается анализом оружия и военной техники, отметил, что в одном из «инцидентов» на границе России с Украиной, о которых рассказывали российские пропагандисты, был запечатлена модификация БТР-70М.
Подчеркивается, что подобной модификации бронетранспортера нет на вооружении украинской армии. При этом БТР для создания фейка был разукрашен в характерный камуфляж сухопутных войск ВСУ.