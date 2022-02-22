Подбитый «украинский» БТР в новостях РФ оказался фейком 5 22.02.2022, 16:28

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Данная модель не стоит на вооружении ВСУ.

Нидерландские исследователи разоблачили Россию в создании фейка с «украинским» БТРом. Об этом сообщает inforesist.org со ссылкой на ресурс Oryx.

Исследователь Стейн Митзер, который занимается анализом оружия и военной техники, отметил, что в одном из «инцидентов» на границе России с Украиной, о которых рассказывали российские пропагандисты, был запечатлена модификация БТР-70М.

Подчеркивается, что подобной модификации бронетранспортера нет на вооружении украинской армии. При этом БТР для создания фейка был разукрашен в характерный камуфляж сухопутных войск ВСУ.

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