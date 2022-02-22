Почему белорусские больницы закупает ртутные термометры, которые скоро запретят 22.02.2022, 16:35

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На них идут внушительные бюджетные средства.

В Беларуси с 5 мая вводится запрет на использование ртутных термометров. Однако Борисовская больница №2 в середине февраля закупила за бюджетные средства 880 единиц таких приборов на сумму 9 556, 80 рублей, пишет сайт ex-press.by.

Получается, ими можно будет пользоваться не больше 2,5 месяцев?

В начале февраля Совет Министров Республики Беларусь принял постановление, вводящее фактический запрет на использование ртутных термометров, в том числе для измерения температуры тела, в организациях здравоохранения, иных организациях и индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность. Сообщение об этом было опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале.

Запрет вводится в действие с 5 мая нынешнего года. Вероятно, эта мера связана с тем, что в 2014 году Республика Беларусь подписала Минаматскую конвенцию о ртути — межгосударственный договор, направленный на защиту здоровья людей и окружающей среды от антропогенных выбросов и высвобождений ртути и её соединений, которые могут приводить к отравлениям ртутью.

Конвенция вступила в силу в августе 2017 года. Беларусь, неоднократно заявлявшая о своем намерении «вскоре» ратифицировать ее положения, до сих пор этого не сделала, но, как следует из постановления Совета Министров, все же продвигается в этом направлении.

Не менее интересен и другой факт. Несмотря на введение запрета Борисовская больница №2 в середине февраля текущего года закупила для своих нужд 880 единиц ртутных термометров на сумму 9 556,80 рублей.

Предложение о закупке товара было размещено на электронной торговой площадке 15 февраля — уже после опубликования постановления Совета Министров, содержащего ограничения.

Сделка завершена, срок поставки товара ожидается c 22.02.2022 по 31.03.2022. Можно констатировать, что бюджетные средства, потраченные на приобретение, которым можно будет воспользоваться не больше двух с половиной месяцев, использованы вхолостую. Или бывшая районная больница собирается использовать ртутные термометры для лечения пациентов в нарушение постановления правительства и международных соглашений, подписанных Республикой Беларусь.

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