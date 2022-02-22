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УЕФА: Финал Лиги чемпионов, вероятно, перенесут из Санкт-Петербурга

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  • 22.02.2022, 16:42
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УЕФА: Финал Лиги чемпионов, вероятно, перенесут из Санкт-Петербурга

Решение примут в ближайшие дни.

УЕФА ведет переговоры о переносе финала Лиги чемпионов, который должен пройти 28 мая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, сообщает издание The Times. Ожидается, что решение будет принято в ближайшие дни.

Озабоченность УЕФА связана с признанием Россией самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР». По мнению некоторых руководителей УЕФА, вполне возможен сценарий, при котором болельщикам многих клубов, участвующих в финале, запретят ездить в Россию.

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