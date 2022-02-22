Как санкции Запада против России за «ЛДНР» напрямую затронут белорусскую экономику 3 22.02.2022, 17:15

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Эксперт назвал основные сферы.

Какие именно санкции примут западные страны в отношении России и как это отразится на Беларуси? Это во многом зависит от ситуации на линии соприкосновения украинских сил и представителей «ЛДНР». Такое мнение Office life высказал программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

Эксперт отметил: если на линии соприкосновения будет эскалация вооруженного противостояния, то возможны более жесткие санкции. Например, могут быть ограничения для российских банков. В том числе усложнение транзакций в иностранных валютах, прежде всего в долларах.

Второй сектор, где можно ждать санкций, — добывающий. Это нефть, уголь и руды. По газу, как отметил Иван Тимофеев, ситуация специфическая. В этой сфере и энергетике западные страны будут принимать только такие решения, от которых не пострадают сами.

Если же будет относительно мирное завершение нынешнего международного кризиса, то санкций тоже стоит ожидать, но более умеренных.

В Беларуси из названных экспертом российских секторов представлены банки и нефтяной бизнес. В республике работают «дочки» СБЕРа (Сбер Банк), Газпромбанка (Белгазпромбанк), ВЭБ. РФ (ОАО «Белвнешэкономбанк», он же Банк БелВЭБ), ВТБ (Банк ВТБ) и др. Они входят в список системно значимых. При каждом банке есть аффилированные структуры, работающие в смежных секторах.

Например, у БелВЭБа это платформа Finstore, через которую компании привлекают деньги через выпуск токенов. Это не только местные бизнесы, но и юрлица, например, из Казахстана.

Стоит отметить, что белорусская экономика сильно завязана на российской. Падение российского рубля и обвал ценных бумаг затронут Беларусь.

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