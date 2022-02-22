США решили преподать Путину урок истории

США решили преподать Путину урок истории23
- 22.02.2022, 17:27
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Ироничный ответ.
Посольство США в Украине отреагировало на обращение президента России Владимира Путина к нации, в котором тот обосновывал якобы «искусственность» Украины как государства.
Российский лидер, в частности, вновь повторил тезисы об «одном народе» и «Украину придумал Ленин».
Американские дипломаты решили провести Путину маленький урок истории и опубликовали в Twitter сравнение исторических достижений Киева и Москвы в разные периоды.
February 22, 2022