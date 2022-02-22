Сельское хозяйство Беларуси сократило производство и нарастило долги 1 22.02.2022, 17:42

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Флагманы аграрной отрасли сообщили о первых производственных результатах в 2022 году.

Также обновилась информация о финансах агросектора.

За январь 2022 года выпуск продукции в хозяйствах всех категорий сократился на 0,3% к уровню 2021 года. В региональном разрезе прирост производства к прошлому году показали только Брестская (+1,2%) и Минская (+4,2%) области. В остальных областях просадка выпуска составила от 2,2% по Витебской до 6,8% по Гомельской, пишет сайт banki24.by.

По уровню заработков сельское хозяйство остается в списке аутсайдеров. Средняя зарплата в отрасли за 2021 год составила 1006 BYN, тогда как средняя по экономике – 1434 BYN.

В 2021 году отставание аграриев от средней планки усилилось. По данным Белстата реальная зарплата в стране выросла на 4,4% к 2020 году, а в сельском хозяйстве – на 3,7%.

По итогам 2021 года о наибольшем количестве рабочих часов отчитались именно в аграрном секторе – 2165 против 1921 в среднем по экономике. Одновременно средняя зарплата за час в агросекторе составила всего 5,6 BYN против 8,7 BYN в целом по стране.

В 2021 году флагманы агросектора чаще увольняли работников, чем брали на работу. По итогам 2021-го количество уволенных оценено в 93,2 тыс. человек, тогда как количество принятых – 79,9 тыс.

В Беларуси данные о финансах и расчетах крупных и средних организаций приходят с задержкой от окончания отчетного периода. По этой причине в феврале самая свежая информация относится к статистике за минувший год.

За 2021 год выручка флагманов сельского хозяйства выросла в номинале на 15,1% к 2020-му. Но за тот же период цены производителей сельхозпродукции поднялись на 15,3%. Поэтому в реальном выражении (с учетом инфляции) выручка в отрасли не увеличилась к 2020 году.

Средняя рентабельность продаж у флагманов сельского хозяйства составила за 2021 год 6,2% при среднем уровне в экономике 8,3%.

По итогам 2021 года 28,1% крупных и средних хозяйств показали отрицательную рентабельность (несли убытки с продаж), а 33,9% флагманов – рентабельность в пределах 0-5%. Это значит, что медиана рентабельности у флагманов отрасли ниже 5%.

В сельском хозяйстве немного высокодоходных флагманов. Лишь 2,3% из них в 2021 году имели рентабельность 20+% и только 0,5% флагманов – 30+%. Удельные веса таких флагманов в экономике – 8,4% и 4,0% соответственно.

К 1 января 2022 года суммарные долги в отрасли достигли 16,1 млрд BYN. За 2021 год долги флагманов выросли на 8,1%. Просроченные долги на ту же дату составили 2,966 млрд BYN (+5,1% за 12 месяцев). Доля просрочки на отчетную дату составила 18,4% против 6% по экономике.

В 2021 году аграрии направили на погашение кредитов и займов 3,307 млрд BYN. По сравнению с 2020 годом выплаты в пользу кредиторов поднялись на 43,2% (средний рост по экономике – 16,2%).

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