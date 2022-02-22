Евросоюз призвал Россию отменить признание марионеточных «республик» 14 22.02.2022, 17:50

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Брюссель готов ввести санкции.

Евросоюз решительно осудил решения президента России Владимира Путина по Донбассу и призвал отказаться от признания «Л/ДНР».

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики Жозепа Борреля, сообщает «Новое время».

По его словам, решение о признании «Л/ДНР» и вводе войск на оккупированные территории Донбассе является незаконным и еще больше подрывает суверенитет и независимость Украины, а также грубо нарушает международное право и международные соглашения, включая Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию и Будапештский меморандум.

«Как страна, подписавшая Минские соглашения, Россия несет четкую и прямую ответственность за поиск путей мирного урегулирования конфликта в соответствии с этими принципами. Решением о признании неконтролируемых правительством регионов восточной Украины „независимыми государствами“ Россия явно нарушает Минские соглашения, которые предусматривают полное возвращение этих территорий под контроль украинского правительств», — говорится в заявлении.

Там отмечается, что Москва нарушает свое обязательство работать в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы в поисках мирного урегулирования этого конфликта.

«Мы призываем Россию, как сторону конфликта, отказаться от признания, выполнить свои обязательства, соблюдать международное право и вернуться к дискуссиям в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы. Мы призываем другие государства не следовать незаконному решению России признать эту провозглашенную независимость», — добавили в ЕС.

Боррель также подчеркнул, что Евросоюз в срочном порядке ответит на действия России ограничительными мерами. Санкции будут введены против физических и юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

Там также предостерегли Россию от использования признания «Л/ДНР» как предлога для дальнейших военных шагов против Украины.

«ЕС готов оперативно принять более широкие политические и экономические санкции. ЕС вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке и приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. ЕС подтверждает свою приверженность укреплению политических и экономических отношений с Украиной», — резюмировал Боррель.

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