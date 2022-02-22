закрыть
22 февраля 2022, вторник, 18:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В кинотеатре «Победа» во время реконструкции нашли картину

2
  • 22.02.2022, 18:16
  • 2,024
В кинотеатре «Победа» во время реконструкции нашли картину

Фотофакт.

В столичном кинотеатре "Победа" во время реконструкции на стене нашли картину. Как сообщает государственное производственное объединение "Минскстрой", произошло это во время демонтажа одной из перегородок (проводилась внутренняя перепланировка здания). Под гипсокартоном строители увидели изображение всадников. Специалисты должны определить художественную ценность этого произведения.

"Минск-Новости" уточняет, что картина была написана в 1990 году, а ее автор — белорусский художник-живописец Роман Заслонов, который давно живет за границей.

"Победа" — памятник архитектуры середины ХХ века. Он включен в государственный список историко-культурных ценностей. На реконструкцию "Минскстрой" получил 17 месяцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кремлевская сага о трех миллиардах
Кремлевская сага о трех миллиардах Владимир Халип
Премьер-министр и 12 стульев
Премьер-министр и 12 стульев Артем Черников
Этюд с воображаемым предметом
Этюд с воображаемым предметом Ирина Халип
Похабный мир Славы Суркова
Похабный мир Славы Суркова Леонид Невзлин