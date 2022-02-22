В кинотеатре «Победа» во время реконструкции нашли картину 2 22.02.2022, 18:16

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Фотофакт.

В столичном кинотеатре "Победа" во время реконструкции на стене нашли картину. Как сообщает государственное производственное объединение "Минскстрой", произошло это во время демонтажа одной из перегородок (проводилась внутренняя перепланировка здания). Под гипсокартоном строители увидели изображение всадников. Специалисты должны определить художественную ценность этого произведения.

"Минск-Новости" уточняет, что картина была написана в 1990 году, а ее автор — белорусский художник-живописец Роман Заслонов, который давно живет за границей.

"Победа" — памятник архитектуры середины ХХ века. Он включен в государственный список историко-культурных ценностей. На реконструкцию "Минскстрой" получил 17 месяцев.

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