Обвал фондового рынка разорил «кубышку» Кремля 3 22.02.2022, 18:08

3,560

Пропали триллионы российских рублей.

Обвал российского фондового рынка, уронивший голубые фишки рекордно с 2008 года, больно ударил по Фонду национального благосостояния, на треть вложенному в рублевые активы.

С начала февраля ФНБ, где с 2017 года складируются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, похудел на 909 млрд рублей за счет акций Сбербанка и «Аэрофлота», купленных в 2020 году.

Пакет Сбера, который Минфин приобрел у ЦБ, на 1 февраля оценивался в 2996 трлн рублей. Но с начала месяца на фоне эскалации вокруг Донбасса и решения о признании «ДНР» и «ЛНР» котировки акций крупнейшего госбанка России рухнули на 30%. Это принесло Минфину 900 млрд рублей на отрицательной переоценке, следует из данных ведомства и расчетов finanz.

«Аэрофлот», бумаги которого покупались в рамках операции спасения национального перевозчика от кризиса пандемии, подешевел на 20%. Его пакет на 1 февраля стоил 47,2 млрд рублей, а теперь - лишь 37,8 млрд.

Накопленные убытки ФНБ за четыре месяца рыночного обвала приближаются к 2 триллионам рублей - сумме, которая равна двум годовым бюджетам всей системы высшего образования в стране.

Так, на 1 ноября пакет Сбера в собственности фонда стоил 4,04 триллиона рублей (против 2,09 трлн рублей сейчас).

Инвестиции в «Аэрофлот» оценивались в 57,2 млрд рублей (на 19,5 млрд рублей больше, чем на 22 февраля).

Общий размер ФНБ, по оценке Минфина, составлял на 1 февраля 13,6 триллиона рублей.

Ликвидная, то есть непотраченная часть, размещенная на валютных счетах ЦБ, была равна 8,8 трлн рублей, или 112,7 млрд долларов. Это эквивалентно 6,6% прогнозного ВВП России на текущий год.

В понедельник, после подписания указов президента о признании независимости «ДНР» и «ЛНР», замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин сообщил, что деньги ФНБ могут быть использованы для масштабных инвестиций в инфраструктуру Донбасса.

Восстановление домов, подстанций, очистных сооружений, объектов социально-экономической инфраструктуры и дорог в «ДНР» и «ЛНР» будет стоить 1,5 триллиона рублей за три года, заявил сенатор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».