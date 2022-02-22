«Скупой платит дважды» 2 22.02.2022, 18:06

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Какие вещи никогда нельзя покупать дешево.

Хорошо, когда человек умеет экономить. Но пословицу «скупой платит дважды» забывать тоже не стоит. Иногда прижимистость приводит к пользовательскому фиаско и необходимости снова купить ту же вещь.

Журналисты telegraf.by собрали 10 примеров неудачной экономии. Вот вещи, стоимость которых на самом деле указывает на их качество. Выбирая дешевый вариант, вы все равно что ничего не покупаете, а просто дарите магазину деньги. Или покупаете то, что разрушает ваше здоровье и наносит внешности необратимый вред.

Антисептик для рук

Сегодня антисептики для рук раскупаются так же активно, как и защитные медицинские маски. Но нужно помнить, что эффективны только антисептики со спиртом в составе. Это в начале пандемии люди делали средство сами из хлоргексидина, глицерина и эфирного масла. Теперь купить антисептики несложно и делятся они на два вида: со спиртом и без него.

Составы без спирта стоят дешевле, приятно пахнут и не сушат кожу. Но уничтожить могут лишь некоторые виды микробов. Здесь нужно заплатить больше и купить препарат, содержащий не менее 60% спирта.

Дезодорант

Откажитесь от дешевых дезодорантов. Пахнуть приятно и долго, не смешиваясь с запахом пота, будут только те, которые на 98% состоят из природных компонентов. Это не прихоть и не трата денег. Гипоалергенные и безопасные для любого типа кожи препараты устраняют раздражения, успокаивают и охлаждают кожу.

Натуральные экстракты пахнут дольше, чем синтетические вещества, например, триклозан. А экономия на дезодоранте уже через час напомнит о себе запахом пота. И вам снова придется поливать себя из дешевого флакона, увеличивая риски кожного раздражения.

Мицеллярная вода

Разница стоимости мицеллярной воды обусловлена не брендом, как думают те, кто выбирает дешевую, а составом и качеством компонентов.

Производители дешевой мицеллярной воды используют низкокачественное сырье для мицелл и не очищают водную фазу раствора. Отказ от этого этапа и формирует невысокую стоимость.

Но вы, сэкономив, не поможете коже, а навредите ей. Лицо будет регулярно пересушиваться, после каждого умывания мицелляркой краснеть и раздражаться.

Зубная щетка

Некоторые люди уже перешли с зубной щетки на электрическую. Некоторые покупают щетку, цена которой на «ноль» длиннее «демократического» изделия. А некоторым такая трата кажется глупостью, и они берут набор самых дешевых.

Вид и тип зубной щетки действительно связан с состоянием зубов. В гораздо большей степени, чем марка зубной пасты. Инновационные «гаджеты» для зубов действительно устраняют налет и уменьшают воспаление десен.

К выбору зубной щетки нужно относиться как к вложениям в получение профессии. Вы потратите на щетку, а она позволит вам не тратить на стоматолога.

Нож

Дешевые ножи можно купить на каждом шагу. И многие их приобретают, оценив эксплуатационные характеристики «на глазок». А спустя несколько дней понимают, что готовка еды — не удовольствие, а мука. Прибор не держит заточку, неудобно сидит в руке, нарезка продуктов превратилась в ад.

Высококлассный нож из качественной стали стоит дорого, нуждается в заточке от силы раз в год, а служит… десятилетиями. Покупка дорогого ножа — еще одно необходимое вложение в «долгоиграющий» комфорт.

Утюг

Радость «купить недорого» проходит, когда выясняется что чрезмерно легкий дешевый утюг из-за слабого давления не справляется со складками на ткани. Еще одна причина его дешевизны — очень тонкая подошва. Она будет приставать к одежде и со временем выйдет из строя.

Наличие дополнительных функций — не главное преимущество дорогого утюга. Хороший утюг может быть лишен инновационных режимов, но быть тяжелым, с высокой подошвой и генерировать обильный пар. Это означает, что вы будете гладить очень качественно, очень быстро и утюг у вас не «сломается» долгие годы.

Плойка для волос

Ассортимент фенов, утюжков, плоек для волос и других стайлинговых инструментов разнообразен — от дорогих до предлагаемых по мизерной стоимости.

Отказываемся от искушения купить щипцы с хромированным покрытием или тефлоновую плойку. Это уничтожение волос. Такие плойки пересушат волосы и сделают их ломкими и безжизненными за год активного использования. Смотрим на витрину, где «дорого» и покупаем модель с пластинами из турмалина или керамики.

Лак для ногтей

Хороший лак для ногтей не содержит формальдегид, дибутилфталат и толуол. А дешевые лаки, на которых вы сэкономили, — это «коктейли» токсичных компонентов, расслаивающих ногти.

Но это не все. Еще одна причина, по которой хороший лак стоит дорого, — в кисточке. Если кисточка качественная, с хорошим ворсом, то покрытие ляжет тонко, ровно и продержится дольше.

Контейнеры для еды

Вы знаете, что, купив дешевые пластиковые контейнеры, можно… располнеть? Да, некоторые материалы способствуют набору веса. Согласно результатам исследований, они выделяют эстрогеноподобные химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы.

Результат — человек стремительно набирает вес, сталкивается с проблемой снижения репродуктивной функции.

Хорошие контейнеры — те, в состав которых не входит бисфенол А. Это вещество входит в состав пластика, из которого сделаны все недорогие боксы для еды.

Мы не призываем вас отказываться от недорогих магазинов. И все же иногда следует вовремя включать критическое мышление и спрашивать себя: какие пользовательские надежды возлагаем мы на ту или иную вещь?

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