«Путин политически покончил с собой» 22.02.2022, 18:19

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В Европарламенте предложили постепенно исключить Россию из экономики ЕС.

Фракция Европарламента "Европейская народная партия" (ЕНП) призвала ЕС немедленно ввести новые санкции для постепенного исключения России из европейской экономики. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном 22 февраля на ее сайте, пишет gordonua.com.

"Признание [Россией] двух сепаратистских территорий в Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. Эта односторонняя эскалация конфликта приведет к военной оккупации Россией Донецка и Луганска. Реакция ЕС должна быть немедленной. Нужно принять новый пакет санкций с целью постепенного и бескомпромиссного исключения России из европейской экономики", – утверждает член Европарламента, председатель фракции ЕНП Манфред Вебер.

Он выступил за предоставление Украине военной поддержки со стороны партнеров НАТО и ЕС.

"Дальнейшим вторжением в Украину [президент России] Владимир Путин политически покончил с собой и отбросил свою страну на несколько десятилетий назад. Все его многочисленные маски теперь сброшены. За угрозы и применение силы Путин и его доверенные лица должны предстать перед международным трибуналом", – уверена заместитель председателя фракции ЕНП по иностранным делам Раса Юкнявичене.

Она призвала государства – членов ЕС немедленно ввести полномасштабные санкции против РФ и оказать Украине полную поддержку – политическую, экономическую и военную.

"Путин решил повернуться спиной к дипломатии и подтвердил свою роль крупнейшего агрессора Европы. Европа должна выступить против него. Это моральный и исторический долг Европы. Украина – суверенное и независимое государство, которое свободно определяет свое будущее. Украинский народ имеет право жить в свободе и мире. Мы на стороне Украины", – добавляет она.

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