Украина может закрыть границу с Беларусью 17 22.02.2022, 18:28

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Соответствующее предложение было внесено в Верховную Раду.

Вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поступлении предложения украинского МИДа о разрыве дипломатических отношений с Россией, в парламент были внесены два соответствующих законопроекта.

В Верховную раду Украины также внесли проект постановления об объявлении военного положения на территории Донецкой и Луганской областей, прекращении транспортного сообщения с Российской Федерацией и закрытии государственной границы с Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

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