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«Остановитесь!»: Лукашенко повторил фразу-мем Януковича

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  • 22.02.2022, 18:44
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«Остановитесь!»: Лукашенко повторил фразу-мем Януковича

Диктатор предчувствует свою судьбу?

Лукашенко в клоунских погонах повторил фразу-мем сбежавшего в РФ Януковича.

По словам узурпатора, «всё проходит, забывается». Он отметил, что «вся проблема в том, насколько глубокий шрам будет в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов».

«Поэтому ещё раз предлагаю: остановитесь!» — сказал диктатор.

Ранее Лукашенко уже прибегал к фразе-мему экс-президента Украины.

Астанавитесь (от рус. Остановитесь) — интернет-мем комического характера, сформировавшийся после произнесения одноименной фразы в видеообращении экс-президента Украины Виктором Януковичем к президенту Украины Петру Порошенко, опубликованном СМИ 13 июня 2014 года.

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