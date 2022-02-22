«Сделают из нас мясо» 2 22.02.2022, 18:49

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СБУ обнародовала записи разговоров боевиков «ЛДНР».

Служба безопасности Украины 22 февраля обнародовала записи разговоров боевиков "ЛНР" и "ДНР", а также мирных жителей ОРДЛО На опубликованном аудио слышны беседы оккупантов, которые в феврале начали эскалацию на Донбассе, сообщил пресс-центр СБУ.

"На обнародованных записях слышно, как террористы и жители временно оккупированных территорий между собой признаются, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население, обсуждают накопление российских войск, в том числе привлечение чеченцев "полка Кадырова", удивляются, что Вооруженные силы Украины не ведутся на провокационные обстрелы боевиков, подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую ТЭС (в результате чего город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения)", – говорится в релизе.

В ходе одного из разговоров упоминается попадание в "пограничную будку" России.

"Ты в курсе, что в России пограничную будку какую-то расп...кали? Молодцы. Молодцы. Ну, а что сделаешь?" – говорит один из собеседников.

ФСБ РФ заявила тогда, что снаряд выпустили с территории Украины, а в штабе операции Объединенных сил опровергли сообщение.

Также боевики говорили о том, в каких условиях воюют. В частности, один из них рассказывал об отсутствии воды и еды.

"Ни воды, ни жрать. Та просто даже холодной воды нет. Руки моем. Либо дождевая, либо в луже вода", – сказал один из них.

"Никто ничего не знает. Вообще патронов, ничего не выдали, не кормят вторые сутки. Вон то, что тормозок – тянем его еле-еле. "Вам все выдадут, вам все выдадут..." Мы говорим: "Мы что здесь, для мяса?" – "Родина сказала – надо". Какая нах... Родина? Сделают из нас мясо и все... Ой, боже (вздыхает). Та нах... вы нас сюда посылали?" – говорит еще один из боевиков.

В релизе СБУ сказано, что эти разговоры сотрудники спецслужбы получили в ходе контрразведывательной работы в Донецкой и Луганской областях. Материалы рассекретили и обнародовали с разрешения следователей СБУ, чтобы показать, кто действительно ответственен за нагнетание ситуации на Донбассе, подчеркивается в релизе.

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