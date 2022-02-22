Что будет с курсом доллара и евро в Беларуси 22.02.2022, 18:53

Белорусский рубль падает вслед за российским.

Белорусский рубль устремился вниз вслед за российским после заявления Владимира Путина о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ждать ли дальнейшего роста доллара и евро, объясняет zerkalo.io экономист BEROC (Киев) Лев Львовский.

Что повлияло на падение рубля?

Рост доллара и евро связан с политическими событиями, в частности заявлением Владимира Путина, отмечает эксперт. Падение белорусского рубля было не таким большим, как можно было ожидать, потому что и заявление президента России привело к менее серьезным последствиям, чем могло бы.

— С одной стороны, это заявление воспринимается как хорошая новость для рынков, потому что ведет, скорее, к деэскалации, чем к ожидаемой эскалации. Да, признание ДНР и ЛНР — это атака на Украину, но она больше лежит в юридическом поле, [а не военном]. Плохая новость для российского рынка в том, что это все же враждебное и нелегальное действие, соответственно, за ним последуют санкции, — комментирует экономист.

На фоне заявлений Путина местный фондовый рынок упал на 10,5%. Это говорит о том, что инвесторы опасаются возможного запрета на инвестиции российскую экономику.

Но так как Россия остается важным торговым партнером Запада и поставщиком энергоресурсов, то вряд ли санкции будут максимально жесткими, считает эксперт. Это понимают все заинтересованные лица, что и оказывало сдерживающий фактор во время падения российского рубля.

Доллар и евро продолжат сильно дорожать?

Так как на курсы валют сейчас влияют не столько экономические, сколько политические факторы, то и развитие ситуации на валютном рынке в большой степени зависит от того, что будет происходить в регионе, какие заявления сделают Минск и Москва и какую это вызовет реакцию Украины и стран Запада.

— Все очень непредсказуемо — многое зависит от политических заявлений. Думаю, что прямо сейчас в курс белорусского рубля немного заложена вероятность военной эскалации. Если по базовому сценарию ее не случится, это станет хорошей новостью, которая позволит обоим рублям чуть укрепиться.

Существенное влияние на курс нашей валюты окажет заявление Александра Лукашенко касательно ДНР и ЛНР.

— Эффект от потенциального ответа Украины [на его заявление] может быть куда сильней, чем облегчение рынка от того, что горячей войны не будет, — считает Лев Львовский.

Почему белорусский рубль падает вслед за российским?

Тесная привязка нашей валюты к российской уже стала традиционной. Прямое влияние на это оказывает сильная торговая взаимосвязь Беларуси и России.

— Россия является нашим самым важным торговым партнером — на нее приходится почти 50% внешней торговли Беларуси. Это означает, что если российский рубль опустится к доллару, а белорусский — нет, то отечественные товары будут дороже для россиян и те будут меньше их покупать, — говорит эксперт BEROC (Киев).

Когда российский рубль опускается, платежеспособность спроса со стороны России тоже идет вниз, а вместе с этим падает и наша валюта, объясняет экономист.

— Причины второго порядка, которые действуют не напрямую через обменный курс, состоят в сомнениях в том, что Беларусь может проводить независимую внешнюю политику. Есть шанс, что Александр Лукашенко не сможет не признать независимость Донбасса после того, как это сделал Владимир Путин. Мы уже видим, что он не может сам распоряжаться территорией Беларуси в вопросах учений и потенциальных военных действий. Признание независимости территорий будет означать, что на Беларусь будут наложены санкции, причем вполне возможно, ограничения против Минска будут более серьезными, чем против России, просто потому что наша страна для Европы — менее важный партнер, — говорит Лев Львовский.

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