В среду в Беларуси будет до +4 градусов 22.02.2022, 19:06

Ночью и утром пройдет кратковременный снег.

Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем и порывистый ветер 23 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром преимущественно по северо-востоку пройдет кратковременный снег, днем по юго-западу ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). Местами возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный, юго-западный 5-10 м/с, ночью с порывами до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем - от минус 2 до плюс 4.

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