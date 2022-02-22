Группа «Океан Ельзи» спонтанно выступила в центре Киева 1 22.02.2022, 19:16

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Видеофакт.

Украинская группа «Океан Ельзи» 22 февраля дала короткий внеплановый концерт в центре Киева. О спонтанном решении музыканты сообщили в своем Telegram-канале.

«Мы здесь. Мы вместе. Мы сильны и едины», – написали они.

Фрагмент их выступления разместило на своей странице в Twitter Общественное. Видео было сделано в тот момент, когда зрители вместе с солистом группы Святославом Вакарчуком исполняли куплет песни из репертуара группы: «Все буде добре для кожного з нас».

Гурт «Океан Ельзи» спонтанно виступив на Пішохідно-велосипедному мосту в Києві «на знак об'єднання» pic.twitter.com/daz3k5TRKh — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) February 22, 2022

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