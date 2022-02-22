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Гончаренко: Завтра Украина раз и навсегда должна отключиться от энергосистемы РФ и Беларуси

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  • 22.02.2022, 19:23
  • 8,348
Гончаренко: Завтра Украина раз и навсегда должна отключиться от энергосистемы РФ и Беларуси
Алексей Гончаренко

Ранее Украина анонсировала тестовое отключение.

Украина вместо тестового отключения на три дня должна навсегда порвать связи с российской электросетью и ускоренно интегрироваться в энергосистему ЕС, заявил в своем Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Завтра Украина раз и навсегда должна отключиться от энергосистемы России и Беларуси! Отключить все линии электропередачи и больше никогда не возвращаться в единую электросеть с агрессором. Вместо тестового отключения на три дня нужно навсегда порвать связи с российской электросетью и ускоренно интегрировать украинскую энергосистему в систему Европейского союза. Вчера на дешевой постановке муртады [президента РФ Владимира] Путина позволили себе угрожать Украине остановкой импорта электроэнергии. Ответом на эти дурацкие угрозы должно быть немедленное и безвозвратное отключение от российских сетей", – написал он.

Политик потребовал от "Укрэнерго" и Министерства энергетики Украины завтра в рамках запланированного теста по интеграции с энергосистемой ЕС отключить энергосистему от России и Беларуси и не подключать ее обратно.

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