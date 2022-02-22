Путин: Минских соглашений теперь не существует

Путин: Минских соглашений теперь не существует6
- 22.02.2022, 19:37
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Об этом президент РФ заявил на пресс-конференции.
Минские соглашения больше не существуют, раз Россия признала независимость Донецкой и Луганской «народных республик».
Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
Решение признать независимость «ДНР» и «ЛНР» он объяснил отказом Украины выполнять Минские соглашения.
По мнению президента РФ, ждать уже было нельзя. «В этом смысле да, конечно, Минских соглашений не существует. Что ж их выполнять, если мы признали независимость этих образований», — сказал Путин, объявляя о конце существования соглашений.