РФ признала «ЛДНР» в пределах Луганской и Донецкой областей 2 22.02.2022, 20:04

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Об этом заявил Путин.

Президент России Владимир Путин 22 февраля заявил, что РФ признала «ЛДНР» в границах Луганской и Донецкой областей.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«Что касается границ. В каких границах мы будем признавать эти «республики». Ну мы же их признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописано – границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины. Но мы рассчитываем, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством «республик», – заявил он.

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