Spiegel узнал о санкциях ЕС против российских депутатов и гособлигаций 22.02.2022, 20:03

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Санкции коснутся около 350 депутатов российского парламента.

Еврокомиссия, как узнал Spiegel, предложила санкции против России, которые предусматривают запрет на торговлю российскими гособлигациями и меры против нескольких сот человек и компаний.

"Если санкции будут приняты, как было предложено, они коснутся около 350 депутатов российского парламента, которые проголосовали за признание Россией самопровозглашенных Луганской и Донецкой на востоке Украины, а также банков, ведущих бизнес на востоке Украины. Кроме того, правила свободной торговли ЕС с Украиной больше не будут распространяться на районы на востоке Украины", — сообщается в статье.

Люди, организации и компании из санкционного списка не смогут въезжать в Евросоюз, с ними будет запрещено вести деловые отношения, их активы будут заморожены.

Сегодня премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал "шквал санкций" против России за признание "ДНР" и "ЛНР". По его словам, это будет первый "шквал санкций", за которым последуют другие от других стран.

Президент Владимир Путин накануне, 21 февраля, подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР" в качестве суверенных государств. Он поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в республиках российскими вооруженными силами. МИД РФ должен установить дипломатические отношения с "ДНР" и "ЛНР".

Совет Федерации и Госдума единогласно ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с самопровозглашенными "ДНР" и ЛНР. 11% депутатов и 8% сенаторов на голосованиях отсутствовало.

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