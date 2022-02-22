В Беларуси запретили продажу яиц с пометкой «эко» 1 22.02.2022, 20:05

Почему?

МАРТ приостановил продажу яиц производителя «Эко яйца АВС». Там считают, что пометка «эко» на упаковке доносит до потребителя недостоверную информацию, передает belmarket.by.

В министерстве сообщили, что по закону производитель может добровольно разместить на упаковке товара информацию о каких либо особенностях пищевой продукции, в том числе — об особенностях происхождения. При этом информация об отличительных признаках продукции должна быть подтверждена доказательствами. Производитель «Эко яиц АВС» таких документов в МАРТ не предоставил.

МАРТ вынес предписание ООО «Эко яйца АВС» приостановить продажу яиц в упаковке с пометкой «эко».

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