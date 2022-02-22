В ЕБРР рассмотрят остановку членства России 22.02.2022, 20:09

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Этот вопрос инициировал член совета директоров ЕБРР от Украины.

Правление Европейского банка реконструкции и развития рассмотрит вопрос об остановке членства России в Совете директоров банка. Этот вопрос инициировал член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"На основании вопиющего нарушения Россией норм международного права из-за признания "суверенитета" террористических группировок "ДНР/ЛНР" безотлагательно поднимаю перед Советом директоров и Советом управляющих Европейского банка реконструкции и развития вопрос о немедленной остановке членства России в ЕБРР в соответствии со статьями 8.3 и 38.1 Соглашения об основании Банка", - заявил Шевалев.

По его словам, "есть все основания рассчитывать на серьезную поддержку других акционеров банка по этому вопросу".

К слову, с июля 2014 года действует политическое руководство Совета Директоров ЕБРР о запрете на любые новые операции на территории Российской Федерации.

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