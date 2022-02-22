Лондон готов принять финал Лиги чемпионов-2022 вместо Санкт-Петербурга 1 22.02.2022, 20:18

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РФ может лишиться права проведения финала Лиги чемпионов на стадионе «Газпром Арена».

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что столица Великобритании готова принять финал Лиги чемпионов-2021/22, если УЕФА решит перенести игру из Санкт-Петербурга.

"Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Проведение финального матча Лиги чемпионов — это привилегия", — цитирует Хана Evening Standard со ссылкой на LBC Radio.

Сразу два британских издания — Mirror и Daily Star — опубликовали информацию о том, что Россия может лишиться права проведения финала Лиги чемпионов на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, запланированного на 28 мая, из-за напряженной обстановкой между Россией и Украиной.

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