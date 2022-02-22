ЕС объявил о санкциях против 351 депутата Госдумы РФ

ЕС объявил о санкциях против 351 депутата Госдумы РФ4
- 22.02.2022, 20:37
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Санкции также вводятся против 27 юридических и физлиц из-за признания «сепаратистов».
ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы РФ, а также 27 юридических и физлиц из-за признания Россией «ДНР» и «ЛНР».
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Новый пакет санкций ЕС сильно ударит по России», - сказал Боррель.
По его словам, ЕС ограничит России доступ к финансовому рынку и рынку капитала Евросоюза.
В случае эскалации конфликта в Украине санкции будут расширены.