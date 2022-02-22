Пастор Гончаренко: Есть пророческое слово о Беларуси 3 22.02.2022, 20:59

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Настанут хорошие времена.

Как известно, 17 февраля 2021 года церковь «Новая Жизнь» принудительно выселили из здания. Городские власти вместе с представителями ЖРЭО спилили замки, и людям, которые молились в тот момент внутри здания, велели разойтись по домам. После этого можно было наблюдать довольно драматичную картину эвакуации имущества – всего того, что прихожане долгие годы вкладывали в свою церковь, пишет «Народная воля».

Проводя очередное богослужение пастор Вячеслав Гончаренко сказал:

– Целый год мы проводили собрания на парковке, стояли в разное время, в холод и зной, но мы не ушли с этого места. Мы молились за Беларусь, за перемены, за самое лучшее, что Бог обещал. И мы продолжим стоять, потому что верим, что есть определенная миссия, которую Бог дал нашей церкви.

Благодарю от сердца всех верных людей, которые приходили сюда целый год. Вы рисковали своим здоровьем и в какой-то степени даже жизнями. Но вы были верными. Я знаю, что Бог видел ваши жизни и ваши посвященные сердца. Я молюсь, чтобы Бог воздал вам великим добром. Также благодарю всех, кто наблюдал, сопереживал, стоял вместе с нами или на расстоянии, поддерживал словом и делом. Мы как будто стали одной семьей.

Верю, что настанут хорошие времена, потому что есть пророческое слово о нашей стране. Давайте будем продолжать молиться и идти за Господом до конца, чего бы нам это ни стоило.

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