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В Украине создали онлайн-карту по отслеживанию активности российской армии

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  • 22.02.2022, 21:13
  • 3,516
В Украине создали онлайн-карту по отслеживанию активности российской армии

В случае военного конфликта карта поможет сэкономить время и сохранить жизнь украинским бойцам.

В Украине создали онлайн-карту по отслеживанию активности российской армии. Об этом говорится на странице разработчиков в Twitter.

"Мы – команда волонтеров, разработавших систему автоматизированного мониторинга присутствия российских военных формирований у границы Украины. Наша цель – улучшить качество и оперативность информации, что может помочь Вооруженным силам и уменьшить поток дезинформации", – сказано в сообщении.

Карта доступна по адресу kordon.io.

Там отображена кликабельная геолокация размещения войск РФ, а при нажатии открываются снимки со спутника.

"Мы видим, что передвигается, сколько и куда следует. В случае военного конфликта это поможет сэкономить ценное время и сохранить жизнь для наших бойцов", – подчеркнули волонтеры.

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