Боррель: ЕС рассмотрел шаги по отношению к режиму Лукашенко 4 22.02.2022, 21:17

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Жозеп Боррель

ЕС анонсировал расширение санкций против лукашистов.

Европейский союз введет санкции против России в ответ на ее признание независимости «ДНР» и «ЛНР». Под санкции попадут 351 депутат Госдумы, которые голосовали за признание, 27 физических и юридических лиц. Об этом рассказал на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Евросоюз также ограничит доступ России к европейскому финансовому рынку и сервисам, рассказал Боррель.

Глава европейской дипломатии заявил, что санкции могут затронуть и Беларусь.

«Также рассмотрели наши шаги по отношению к Беларуси, которая помогала и поддерживала действия России, внося вклад в подрыв и угрозу территориальной целостности Украины. Я готов предложить, что я и сделал сегодня, расширить критерии включения в санкционный список на тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского правительства», – заявил Боррель.

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