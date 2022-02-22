«Либо Беларусь, либо «серая зона» на Донбассе» 22.02.2022, 21:52

3,578

Дмитрий Орешкин

Чем объясняются последние агрессивные действия Путина.

Доведя концентрацию сил российской армии у украинских границ до максимальных значений — Владимир Путин вынужден показать «победу» и либо аннексировать Беларусь, либо создать серую зону на Донбассе, пишет в своей колонке для «Нового времени» российский политолог Дмитрий Орешкин.

Максимально демонстративно сосредоточив силы на границе с Украиной и высмеивая реакцию Запада на вероятность российского вторжения в соседнее государство, российский президент вынужден перейти к операции прикрытия, считает Орешкин.

«Первый — «присоединение» Беларуси (тогда эти танцы с бубнами у украинской границы можно будет представить, как отвлекающий маневр) и снова сказать: ха-ха-ха, вы боялись украинской войны, а мы только хотели плотнее привязать Александра Григорьевича Лукашенко, разместить военные подразделения на его территории и укрепить то, что называется cоюзным государством Беларуси и России с явным центром в Москве», — пишет политолог.

Но российский президент может избрать и другую тактику.

«А второй вариант — это серая зона на Донбассе, где можно прямо не вторгаться, чтобы не нарваться на калечащие санкции, но, используя каких-то наемников из ЧВК или джигитов из Чечни, создавать иллюзию сокрушительного удара», — добавляет Орешкин.

По мнению российского эксперта, оба варианта остаются пока актуальными, но опять же можно наблюдать очевидный пропагандистский театр с вывозом женщин и детей перед угрозой якобы ужасного вторжения украинского спецназа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».