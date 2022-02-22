ЕС использует свои киберсилы для поддержки Украины 22.02.2022, 22:04

Это будет их первое развертывание.

Евросоюз по запросу Украины активирует группу экспертов по кибербезопасности, чтобы помочь стране отразить кибератаки из России. Об этом сообщил заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукевичюс в Twitter во вторник, 22 февраля.

"В ответ на запрос Украины Литва, Нидерланды, Польша, Эстония, Румыния, Хорватия активируют Силы быстрого реагирования в киберпространстве для помощи украинским институтам в борьбе с растущими киберугрозами", – написал он.

Как уточняет Украинская правда, речь идет о 10 экспертах по кибербезопасности из шести европейских стран, которые могут оказывать помощь государствам, подвергшимся кибератакам. Команда подпадает под программу оборонного сотрудничества ЕС PESCO. Это будет ее первое развертывание.

Накануне Украину предупредили о возможных кибератаках в зоне ".ua" 22 февраля. Граждан попросили информировать правительственную команду реагирования.

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