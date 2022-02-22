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ЕС использует свои киберсилы для поддержки Украины

  • 22.02.2022, 22:04
ЕС использует свои киберсилы для поддержки Украины

Это будет их первое развертывание.

Евросоюз по запросу Украины активирует группу экспертов по кибербезопасности, чтобы помочь стране отразить кибератаки из России. Об этом сообщил заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукевичюс в Twitter во вторник, 22 февраля.

"В ответ на запрос Украины Литва, Нидерланды, Польша, Эстония, Румыния, Хорватия активируют Силы быстрого реагирования в киберпространстве для помощи украинским институтам в борьбе с растущими киберугрозами", – написал он.

Как уточняет Украинская правда, речь идет о 10 экспертах по кибербезопасности из шести европейских стран, которые могут оказывать помощь государствам, подвергшимся кибератакам. Команда подпадает под программу оборонного сотрудничества ЕС PESCO. Это будет ее первое развертывание.

Накануне Украину предупредили о возможных кибератаках в зоне ".ua" 22 февраля. Граждан попросили информировать правительственную команду реагирования.

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