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Российские военные живут в Беларуси прямо в вагонах-скотовозах

  • 22.02.2022, 22:17
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Российские военные живут в Беларуси прямо в вагонах-скотовозах

Что происходит на железнодорожной станции Гомель-Нечетный.

Читатель «Флагштока» поделился фотографиями условий, в которых живут российские солдаты на сортировочной железнодорожной станции Гомель-Нечетный:

«Пути, где простаивают военные составы с армией агрессора, завалены туалетной бумагой и бытовым мусором. Сейчас заметны вагоны-скотовозы, оборудованные печками-буржуйками, для проживания военных. Из труб идет дым. Можно только пожалеть железнодорожников, которым придется убирать «мины» оккупантов с путей», - сообщил очевидец.

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