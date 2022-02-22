Роман Балаян: Ребята, молитесь за Украину 2 Роман Балаян

22.02.2022, 22:26

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Роман Балаян

Почему известный режиссер уверен — чем лучше будет в Украине, тем лучше будет в России.

— Что происходит на свете? А просто позор. Можно только изумляться тому, как российские власти милитаристской риторикой, своими действиями срамят не только себя, но и страну.

Сама — совершенно абсурдная — возможность российского военного вторжения на территорию Украины становится все более реальной. Дожили.

За подобное преступление против человечества непременно следует наказание. Только вот цена подобной справедливости космически высокая.

Пусть инициаторы этой кампании, приведшей уже около 200 тысяч военных к границе с Украиной, перечтут Достоевского, как минимум «Преступление и наказание».

Никакое преступление не может иметь законного основания. Даже если сотворят его солист и его подпевалы.

Заметьте, в верхних эшелонах практически не слышно иных мнений, они готовы жертвовать живыми людьми, их судьбами, их жизнями. Будущим их детей.

В Украине реакция обычных людей — давно забытое чувство кошмара, паники. Как будто уже звучит сигнал воздушной тревоги. Я помню, как совсем еще недавно российский президент твердил о братском народе.

Но тогда зачем же становиться Каином? Что вы делаете с братским народом?

Зачем питаетесь ненавистью, страхом по отношению к вам всего мира? Ненависть разрушает ненавидящего.

При этом в Украине плохо относятся к политикам. Но не к людям… У меня нет неприязни к русскому человеку. Настороженность — по отношению к России, которая не знает, с какой ноги завтра встанет, какие ядерные боеголовки направит в нашу сторону, — да. К ее непредсказуемым действиям.

Но это я, режиссер. У нас же тоже есть политики, и они перед избирателями выпендриваются, кто резче, громче, провокационней.

Поскольку я всю жизнь учился, говорил по-русски, я страдаю из-за того, как сегодня позорят нацию и язык. Вся эта ситуация унижает не только интеллигенцию, российских либералов, но и весь народ.

Любая война не только убийство, но и самоубийство, не говоря уже о потери чести и достоинства.

Агрессор всегда развращает собственный народ. Кроме того, будет еще большее затыкание ртов, вернутся жесткие репрессии, цензура. Прекрасно помню времена жизни под прессом цензуры. Запрета любого слова правды. Они — эти жесткие меры — отчасти уже вернулись. Смотрите, как в России расправляются с митингующими. У нас подобного нет.

Интеллигенция обращается с письмами и просьбами остановить войну к своему президенту. Но мне кажется, обращаться с воззваниями надо не к инициатору эскалации, а к мировому сообществу.

Прежде чем ответить на вопрос, что может в этой ситуации предпринять интеллигенция, надо понять, насколько велико или мизерно ее число. Власть делает все возможное, чтобы запугать, выдавить из страны российскую интеллигенцию. Деморализовать оставшихся. Чтобы, как встарь, болтали себе шепотом на кухнях. А на работе, на улице помалкивали. Мы жили с этим комом в горле. И вот кажется, снова он перекрывает дыхание. Я читаю в ФБ, вижу в блогах высказывания отдельных российских людей. Но кто их услышит?

И все же не получится у них ничего из того, что они затеяли. И даже не потому, что за Украину — весь мир. Очень точно сказал Владимир Пастухов:

«…Господствующим в России является представление о том, что при минимальном давлении украинский режим падет под воздействием центробежных сил. Однако в действительности система может оказаться более устойчивой, чем предполагают в Кремле, поскольку она подпитывается энергией национально-освободительного движения, формирующего нацию».

Нет, я не могу себе представить нападения на Киев, о чем говорят в Европе и Америке. Сегодня все нагнетают. И у всех свои интересы. Но бикфордов шнур уже натянут и запален признанием «ДНР» и «ЛНР». Это чрезвычайно опасно.

Могу сказать одно: «Ребята, молитесь за Украину. Чем лучше будет в Украине, тем лучше будет в России».

Роман Балаян, «Новая газета»

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