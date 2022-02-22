Андрей Санников: Мировые лидеры должны добиваться вывода войск РФ с территории Беларуси 2 22.02.2022, 22:37

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Андрей Санников

Не Беларусь угрожает Украине, а Лукашенко.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников прокомментировал для «Польского радио» (перевод — Charter97.org) фактическую оккупацию территории Беларуси российскими войсками:

— Ситуация изменилась. Мы больше не можем говорить о «военных учениях» на белорусской территории. Речь идет о подготовке к военной агрессии против Украины при поддержке незаконного режима Лукашенко, который использует для этих целей белорусскую территорию.

Это не имеет никакого отношения к учениям. Мы не должны говорить о «военных маневрах». Потому что это действительно не является «продолжением» или «расширением» учений.

— Вы правы. Помимо цитирования пропагандистского сообщения, мы должны расшифровать, что оно на самом деле означает. Потому что Путин и Лукашенко пытаются маскировать реальность с помощью пропаганды.

— Мы видим наращивание войск в Беларуси. Оно представляет угрозу не только для Украины, но и для европейской и международной безопасности. Мы должны ясно это сказать.

Также мы должны дать понять, что использование белорусской территории незаконно, потому что правление Лукашенко не имеет легитимности. Он не был избран на выборах, он не признан международным сообществом.

Мы можем говорить об оккупационном режиме Лукашенко, который поддерживается Кремлем. И надо добавить, что это очень опасная ситуация.

Путин постоянно играет. Мы должны помнить об этом. Если мы будем продолжать обманывать себя, думая, что в Беларуси проходят невинные учения, что мы можем верить заявлениям как российского режима, так и режима Лукашенко, то мы не сможем ясно увидеть угрозы, самой серьезной со времен Второй мировой войны.

— Нельзя повторять пропаганду.

— Подражая языку лжецов, вы поддерживаете их.

— Как вы правильно сказали, Лукашенко и Путин пытаются различными способами замаскировать свои реальные планы, и это необходимо иметь в виду. Между тем, даже военные учения «Союзная решимость» такого масштаба через несколько месяцев после учений «Запад» — это очень подозрительный и агрессивный шаг, если посмотреть на контекст. Они потенциально угрожали Украине, Западу.

— Все предыдущие учения «Запад» были подготовкой к этому типу операции. Мы помним сценарий ядерной атаки на Варшаву во время учений «Запад» в 2009 году.

Все эти крупные учения на белорусской территории с участием российских войск были явной подготовкой к агрессии.

— Эксперты отмечают, что Россия вооружает армию в течение последних 20 лет. И это неспроста.

— Конечно.

— Остается открытым вопрос, могут ли российские войска быть выведены из Беларуси и когда это произойдет. Что вы думаете по этому поводу?

— Гражданская кампания «Европейская Беларусь», которую я представляю, уже сделала заявление о том, что войска должны немедленно покинуть территорию, поскольку они размещены там незаконно.

Международное сообщество, мировые лидеры должны добиваться вывода российских войск с территории Беларуси. Мы находимся в сложной ситуации, но мы по-прежнему являемся независимым государством, которое не намерено представлять угрозу для наших соседей. Не Беларусь угрожает нашим соседям, а Лукашенко.

И когда мы говорим о деэскалации ситуации со стороны России, одним из главных шагов в деэскалации был бы вывод российских войск с территории Беларуси.

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