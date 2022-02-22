Байден объявил о санкциях против суверенного долга и элит России 22.02.2022, 22:35

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Джо Байден

фото: angela weiss/afp

Признание Россией «ЛНР» и «ДНР» президент США приравнял к нападению на Украину.

США вводят санкции против госдолга и российских элит, заявил президент США Джо Байден в ходе брифинга, посвященного ситуации в Украине.

Признание Россией «ЛНР» и «ДНР» президент США приравнял к нападению на Украину.

США вводят четыре блока санкций, заявил Байден, которые будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы.

Один блок включает санкции против российских финансовых институтов, банков и против газопровода «Северный поток-2». Еще один блок касается российской элиты и членов их семей. Санкции коснуться также суверенного долга России.

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