Байден объявил о санкциях против суверенного долга и элит России
- 22.02.2022, 22:35
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Признание Россией «ЛНР» и «ДНР» президент США приравнял к нападению на Украину.
США вводят санкции против госдолга и российских элит, заявил президент США Джо Байден в ходе брифинга, посвященного ситуации в Украине.
Признание Россией «ЛНР» и «ДНР» президент США приравнял к нападению на Украину.
США вводят четыре блока санкций, заявил Байден, которые будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы.
Один блок включает санкции против российских финансовых институтов, банков и против газопровода «Северный поток-2». Еще один блок касается российской элиты и членов их семей. Санкции коснуться также суверенного долга России.