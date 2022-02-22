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Байден: Если Россия не выведет войска из Беларуси, США перебросят войска в страны Балтии

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  • 22.02.2022, 22:46
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Байден: Если Россия не выведет войска из Беларуси, США перебросят войска в страны Балтии
Иллюстрационное фото

Президент США предупредил Кремль.

США перебросят войска в Литву, Латвию и Эстонию, если Россия не выведет свои войска из Беларуси, заявил президент США Джо Байден в ходе брифинга, посвященного ситуации в Украине.

«Сегодня, в ответ на признание Россией [«ДНР» и «ЛНР»], если она не выведет свои войска из Беларуси, я дал одобрил переброску дополнительных войск и техники, которые уже находятся в Европе, для укрепления наших балтийских союзников – Эстонии, Латвии и Литвы», – заявил Байден.

Он сказал, что США не имеют намерения воевать с Россией и действуют в рамках обороны. Байден подчеркнул, что США и союзники будут защищать «каждый дюйм территории НАТО».

Байден заявил, что на границах Украины, в том числе в Беларуси, находятся более 150 тысяч российских военных.

«Как я уже сказал, российские войска остаются в Беларуси для атаки на Украину с севера, включая военные самолеты и наступательные ракетные системы», – заявил Байден.

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