В Одессе на территории генконсульства РФ жгут документы

В Одессе на территории генконсульства РФ жгут документы1
- 22.02.2022, 23:10
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Ранее РФ объявила об эвакуации из Украины своих дипломатов.
В Одессе сотрудники Генконсульства РФ сжигали документы вечером во вторник, 22 февраля. Об этом сообщает местное издание Думская.
"Жители Гагаринского плато заметили, что на территории Генконсульства РФ начали сжигать документы", – говорится в сообщении.
Указано, что когда корреспондент приехал к зданию Генконсульства, то в воздухе чувствовался запах гари, но на территории учреждения уже ничего не горело.
"Военнослужащие Нацгвардии, которые охраняют диппредставительство говорят, что не замечали за забором ничего необычного. С территории Генконсульства не выезжали машины. Внутри здания консульства потушен свет. Во дворе стоит один легковой автомобиль. Никаких передвижения во дворе сейчас не происходит", – пишет издание.