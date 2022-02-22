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В Одессе на территории генконсульства РФ жгут документы

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  • 22.02.2022, 23:10
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В Одессе на территории генконсульства РФ жгут документы

Ранее РФ объявила об эвакуации из Украины своих дипломатов.

В Одессе сотрудники Генконсульства РФ сжигали документы вечером во вторник, 22 февраля. Об этом сообщает местное издание Думская.

"Жители Гагаринского плато заметили, что на территории Генконсульства РФ начали сжигать документы", – говорится в сообщении.

Указано, что когда корреспондент приехал к зданию Генконсульства, то в воздухе чувствовался запах гари, но на территории учреждения уже ничего не горело.

"Военнослужащие Нацгвардии, которые охраняют диппредставительство говорят, что не замечали за забором ничего необычного. С территории Генконсульства не выезжали машины. Внутри здания консульства потушен свет. Во дворе стоит один легковой автомобиль. Никаких передвижения во дворе сейчас не происходит", – пишет издание.

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