Кем он себя возомнил? 8 22.02.2022, 23:24

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Джо Байден

Президент США выступил с резкой речью.

Президент США Джо Байден уверен, что президент России Владимир Путин не имел права признавать «независимость» областей, входящих в состав Украины.

Об этом он заявил 22 февраля в ходе пресс-конференции, посвященной российской агрессии против Украины, передает «Гордон».

«Путин считает, что у него есть право провозглашать новые государства, – это нарушение международного права. Кем он себя возомнил?! Кто, во имя Господа, дает ему право объявлять новые так называемые «страны» на территории, принадлежащей его соседям?» – задал риторический вопрос Байден.

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