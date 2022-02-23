Дмитрий Кулеба рассказал о плане «Б» для Украины 1 23.02.2022, 9:26

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фото: mfa.gov.ua

Глава украинскрго МИД провел переговоры с госсекретарем США.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что у Украины есть планы А и Б по реакции на российскую агрессию. План А предусматривает дипломатическое урегулирование.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По его словам, план А предусматривает дипломатический путь урегулирования эскалации, совершаемой Россией. План Б — это воевать «за каждый дюйм земли» пока Украина не победит.

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