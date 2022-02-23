Промышленность Беларуси «нарастила» долги и запасы на складах 1 23.02.2022, 9:36

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Рабочие массово бегут с «флагманов».

Лидеры отечественной промышленности сообщили о первых итогах работы в 2022 году. Также обновились данные о состоянии финансов и расчетов в отрасли, пишут banki24.by.

За январь 2022 года промышленное производство в РБ выросло на 7,2% – таковы оперативные оценки Белстата. Выпуск промышленной продукции увеличился во всех регионах: по Минску рост составил 6%, по областям – от 4,3% до 11,2%.

Однако параллельно выросли объемы складских запасов. Если на 1 февраля 2021-го запасы непроданной продукции оценивались в 5,483 млрд BYN, то на 1 февраля 2022-го – уже в 6,136 млрд BYN. В относительном выражении прибавка к складским запасам за 12 месяцев достигла 11,9%.

Чем плох рост уровня складских запасов в промышленности? Поясняем: известно, что большие запасы непроданной продукции – это временно вымытая оборотка у предприятий.

В 2021 году у флагманов промышленности число уволенных превысило количество принятых на работу. За минувший год крупные и средние компании отрасли уволили 153,6 тыс. человек, а приняли 140,9 тыс. Таким образом, за 2021 год чистый отток кадров с флагманов достиг 12,7 тыс. человек. Соотношение принятых и уволенных в промышленности составило 91,7% (по 917 принятых на каждую 1000 уволенных).

В Беларуси данные о финансах и расчетах крупных и средних организаций приходят с задержкой от окончания отчетного периода. По этой причине в феврале самая свежая информация относится к статистике за предыдущий год.

Финансовое положение флагманов отрасли отражает рентабельность продаж. Средняя рентабельность за 2021 год по промышленности составила 10%. При этом медианная рентабельность в отрасли существенно ниже. Это заметно по доле организаций с рентабельностью ниже нуля (убытки с продаж) и компаний с рентабельностью в пределах 0-5%.

В первой группе по итогам 2021 года оказалось 15,1% флагманов отрасли, во второй – 31,9%. Значит в 2021-м 47% флагманов промышленности имели рентабельность до 5%. Из этого следует, что медиана по отрасли была немногим выше 5%-й отметки. Около 7,1% флагманов промышленности показали рентабельность 20% и более, а 2,3% флагманов – рентабельность 30% и более.

В среднем по экономике эти доли составили 8,4% и 4,0%. На 1 января 2022 года суммарные долги флагманов промышленности составили 93,7 млрд BYN. За 2021 год обязательства промышленников выросли на 21,4%. В 2021 году флагманы отрасли направили на погашение кредитов банков и займов 53,4 млрд BYN (+11,3% к 2020 году). На эти цели промышленники потратили эквивалент 32,9% выручки (средний уровень по экономике – 27,2%).

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