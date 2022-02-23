Канада, Япония и Австралия ввели санкции против России 23.02.2022, 9:43

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Какие именно ограничения введены?

Австралия, Канада и Япония присоединились к США, Великобритании и Евросоюзу и ввели собственные санкции против России из-за признания ею «независимости» самопровозглашенных «республик» на востоке Украины.

«Канада и Украина являются постоянными партнерами и близкими друзьями. Мы безоговорочно осуждаем действия России. Они представляют собой вопиющее нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и демонстрируют вопиющее пренебрежение международным правом», — говорится в заявлении на сайте канадского правительства.

Канада вводит против России следующие санкции:

ограничения в отношении депутатов Госдумы РФ, голосовавших за признание независимости самопровозглашенных республик;

запрет для канадцев на любые сделки на территориях так называемых ДНР и ЛНР;

запрет на прямые и косвенные сделки, связанные с суверенным долгом России;

санкции против двух крупных российских банков.

Кроме того, Канада направит дополнительные военные силы для укрепления обороноспособности НАТО в Европе. Туда будут отправлены еще 460 военнослужащих (вдобавок к имеющимся 800), при необходимости могут быть задействованы еще 3 400. В Латвию будут направлены артиллерийские вооружения. Также в Европу направят еще один морской фрегат, передадут под командование НАТО патрульный самолет дальнего действия CP-140 Aurora.

Дипломатическое окно для России уже начинает закрываться, Канада продолжит работать над дальнейшими более жесткими санкциями вместе с союзниками, говорится в заявлении.

— Санкции и дополнительная военная поддержка, о которых мы объявляем сегодня, — это первый шаг, который Канада предпримет, чтобы остановить необоснованную агрессию России. Действия России будут иметь серьезные последствия, — подчеркнул премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Его австралийский коллега Скотт Моррисон также объявил о введении санкций. Пока они точечные и направлены против ответственных за нарушение международного права лиц, чтобы оставить пространство для дипломатии, однако если это не даст результата, могут быть задействованы и более широкие меры.

Так, Австралия вводит: во-первых, адресные финансовые санкции и запрет на въезд для восьми членов Совбеза России. Во-вторых, более широкие санкции будут введены против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Они коснутся транспорта, энергетики, телекоммуникаций, нефти, газа и полезных ископаемых, а еще нескольких российских банков. Также ожидается введение санкций в отношении большего числа российских граждан и организаций.

— Вторжение в Украину фактически уже началось. Это вторжение неоправданно, необоснованно, неспровоцированно и неприемлемо, — заявил премьер-министр Австралии, передает ABC. — Не может быть и речи о том, что у России есть какое-то «правое дело», ради которого они на это идут. Они ведут себя как головорезы и хулиганы. Австралийцы всегда противостоят хулиганам, и мы будем противостоять России.

Кроме того, Скотт Моррисон пообещал дальнейшую поддержку Украине. Он поручил рассмотреть заявки украинских граждан на австралийские визы в приоритетном порядке и оказать помощь украинцам, которые будут вынуждены переехать.

О санкциях против России и непризнанных «республик» Донбасса объявил в среду премьер-министр Японии <Фумио Кисида, сообщает Reuters. Они вводятся по трем направлениям. Первое — это запрет на выдачу виз людям, связанным с самопровозглашенными республиками, и заморозка их активов. Второе — запрет экспорта и импорта между Японией и этими территориями. Третье — запрет на оборот российских облигаций в Японии.

Детали и механизм санкций будут озвучены в ближайшие дни. Как добавил Кисида, при дальнейшем ухудшении ситуации Япония будет оперативно вводить новые санкции в координации с другими странами, включая Большую семерку.

— Действия России явно наносят ущерб суверенитету Украины и противоречат международному праву. Мы еще раз осуждаем эти действия и настоятельно призываем Россию вернуться к дипломатическим обсуждениям. Ситуация остается достаточно напряженной, и мы продолжим внимательно следить за ней, — сказал японский премьер.

Напомним, в понедельник Россия объявила о признании независимыми государствами самопровозглашенные республики Донецкой и Луганской областей Украины. Также Владимир Путин получил разрешение на использование российской армии за границей. После этого США объявили о введении новых санкций против РФ — под них попал даже один из белорусских банков. Также новый пакет санкций принял Евросоюз, свои ограничительные меры готовит Великобритания, а в Германии тем временем заморозили введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

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